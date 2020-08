Guten Tag!

Soweit sind wir schon - nun wurde in unserem Stiegenhaus mit Fäkalien/Kot das Wort "ISIS" an die Wand geschmiert! Es stinkt erbärmlich,der Gestank kommt beim öffnen der Tür bis in unsere Wohnung! Keiner getraut sich etwas zu melden,manche haben Angst!

Ich war,bedingt durch meine zahlreichen Auslandsreisen-auch in muslimische Länder-einst sehr liberal und weltoffen.Dadurch das die Stadt Wien Zuwanderer aus aller Herren Länder,die ihre Lebensgewohnheiten hier bei uns nicht anpassen in Gemeindewohnungen steckt und dort sich selbst überlässt wird Ablehnung bis zum Fremdenhass geschürt! Ja,auch ich bin ob der bei uns herrschenden Zustände auf dem besten Weg dorthin! Unser Gemeindebau ist oft und oft vermüllt,verdreckt,sowieso heruntergekommen,verwahrlost.Die Waschküche starrt vor Dreck,detto die Liftkabine,es wird darin geraucht,Lärm von Jugendlichen mit "Migrationshintergrund oft bis weit in die Nacht hinein.

Und Wiener Wohnen ist,so unsere Erfahrung,ein aufgeblähter Apparat der überwiegend damit beschäftigt ist sich selbst zu verwalten - beim Mieter kommt kaum etwas an!

Eine Woche hat es gedauert bis Wr. Wohnen reagiert hat und die Schweinerei beseitigt wurde-d.h. eine Woche Gestank,besonders in unserem obersten Stockwerk wo die Sonne auf ein Dachfenster knallt!