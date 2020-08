Eines der ersten Kinderhotels in Österreich. Der Appelhof in Mürzsteg. Wir besuchten das Kinderhotel mit zwei unserer Enkelkinder (9 und 14 Jahre). Sie waren begeistert und Oma und Opa erholten sich ebenfalls.

Selbst in Corona Zeiten eine Erholung wert! Die Kinder haben ihre Freiheit und die Sicherheit wird ganz groß geschrieben.