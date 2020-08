Ein österreichischer Schaufelraddampfer am Bodensee und das älteste Passagierschiff das noch verkehrt.

Äüßerst aufwendig und mit hohen Kosten wurde es restauriert und 1990 von Hard wieder in den Dienst gestellt.

Und uns ist es mit guten Freunden gelungen eine Fahrt mit Galadinner zu erhaschen. Es war ein Erlebnis mit Seltenheitswert, einfach herrlich.

Abends um 19.00 legten wir in Hard ab.