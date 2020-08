Am Großmarkt in Inzersdorf arbeitet Österreichs größte Sozialspedition: die Wiener Tafel.

LIESING. Vier Tonnen Lebensmittel werden täglich von der Wiener Tafel vor dem Müll gerettet und an mehr als 100 Sozialeinrichtungen geliefert. Diese versorgen damit wiederum rund 19.000 bedürftige Menschen in ganz Wien und machen ihnen das Leben dadurch ein wenig leichter.

Rund 350 Mitarbeiter stellen ihre Zeit und Arbeitskraft unentgeltlich in den Dienst dieser guten Sache und sorgen gemeinsam dafür, dass dieses soziale Großprojekt jetzt und auch in Zukunft reibungslos abläuft. Erst vor Kurzem hat der Verein sein neues Headquarter am Großmarkt Wien bezogen.

Ein perfekter Ort, findet Geschäftsführerin Alexandra Gruber: "Es gibt hier kaum einen Händler, der uns nicht unterstützt." Und so finden die übrig gebliebenen Lebensmittel von mehr als 200 Unternehmen in den fünf Wiener-Tafel-Hilfslieferfahrzeugen zu den betroffenen Menschen in Frauenhäusern, Mutter-Kind-Wohnheimen oder Flüchtlingsherbergen. "Damit sind wir wohl die größte Sozialspedition", vermutet Alexandra Gruber.

Eigene Profiküche

Die Hilfsbereitschaft und Spendenfreudigkeit überschreitet an manchen Tagen sogar die Nachfrage. Das bedeutet allerdings nicht, dass etwas weggeworfen wird: Es gibt vor Ort eine eigene Küche, in der überschüssige Lebensmittel verarbeitet und so haltbar gemacht werden.

Dafür verantwortlich ist die ausgebildete Köchin Petra Gruber, die dabei oft vor Herausforderungen steht: "Ich muss kreativ sein, schließlich kann ich nicht nach Rezept kochen, sondern ich muss mit den Zutaten arbeiten, die gerade vorhanden sind." Und das macht sie ausgezeichnet, wie die bz beim Lokalaugenschein kosten durfte. An diesem Tag hat sie altes Brot in Chips und köstliche Rumkugeln verwandelt.

Übrigens: Im neuen TafelHaus (Laxenburger Straße 365/A6) findet sich auch ein "Fair-Teiler", ein Kühlschrank, in dem Lebensmittel zur freien Entnahme stehen.

Wer die Wiener Tafel unterstützen will, findet alle Infos unter www.wienertafel.at