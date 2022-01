Wer indisch essen will, ist im Restaurant Desi Dhaba richtig. Das Speisenangebot ist exotisch - aber nicht nur.

WIEN/LIESING. Das indische Restaurant Desi Dhaba liegt im Herzen von Atzgersdorf in der Endresstraße 27. "Was uns ausmacht ist leicht erklärt", sagt Geschäftsführer Amreek Singh, "wir sind ein authentisches indisches Restaurant. Alle unsere Speisen schmecken genauso wie in Indien, daher ist ein Besuch bei uns wie eine kleine Reise durch die indischen Provinzen."

Auf der Speisekarte finden sich Bezeichnungen wie Chana Samosa, Chicken Tandoori oder Paneer Pakoras - was das genau ist? "Chana Samosa sind gefüllte Teigtaschen mit Erbsen und Erdäpfeln, eine typisch indische Vorspeise", erklärt Singh. Bei Chicken Tandoori handelt es sich, wie der Name schon vermuten lässt, um ein Hendlgericht. "Es sind gegrillte Hühnerstücke mit Paprika, Zwiebel und Pommes Frittes", sagt der 34-Jährige, der im nordöstlichen Teil Indiens aufgewachsen ist. Paneer Pakoras schließlich ist hausgemachter Hüttenkäse, der im Kichererbsenteig gebacken wird. Neben den traditionellen indischen Spezialitäten steht aber auch Pizza auf der Speisekarte, "die auf Wunsch natürlich auch mit indischen Früchten und Gewürzen verfeinert wird."

Viele Gäste kommen aus Indien

Kommen die Gäste hauptsächlich aus dem Atzgersdorfer Grätzel rund um die Schnellbahn, oder...? "Sehr viele kommen aus der nahen Umgebung, wir haben uns aber auch schon einen guten Ruf über die Liesinger Bezirksgrenze hinaus erworben", sagt Singh mit Stolz in der Stimme. "Zu uns kommen aber auch ganze Familien mit indischer Herkunft, die wieder einmal etwas Typisches aus ihrer Heimat essen wollen. Auch Familienfeiern und Hochzeiten finden bei uns regelmäßig statt, die dauern dann gleich die ganze Nacht lang. Wissen sie, wenn Inder feiern, dann richtig."

Zur Sache

Desi Dhaba

Endres Straße 27

01/865 53 59

www.desikg.com



