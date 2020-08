Frau Hebein !

Es ist Ihnen scheinbar egal, wie Sie mit dem Geld der Steuerzahler umgehen. Da werden Zigtausende für ein fragliches Schwimmbecken am Gürtel hinausgeworfen. Da kommen noch Gelder für Wartung, Aufsicht, Wasser dazu!

Nun wird die ganze Anlage in den Auer Welsbach Park übersiedelt, wieder um eine Viertelmillion.

Sehen Sie eigentlich nur den "blanken Hass" gegen Autofahrer?

Diese Gelder könnte man gerade jetzt in den Zeiten von Corona ganz wo anders wichtiger brauchen! Die kleinen Bürger wären dankbar für so manchen Zuschuss und so manche Finanzspritze, aber nein Sie verwässern das Geld lieber in unnötige Pools, coole Straßen und sonstigen Unsinn.

Erwarten Sie sich vielleicht auch noch ein Denkmal für Ihre Schildbürgerstreiche oder vielleicht ein Straßenschild!?

Was mich ja noch besonders aufregt, ist, daß bei diesem Unfug die gesamte Stadtregierung zusieht, allen voran der Bürgermeister Ludwig. Auch er sollte sich überlegen, wie man Gelder vernünftig verwaltet und vielleicht nachfragt wo finanzielle derzeit Vonnöten ist.

Immer nur lustig aus den Medien sehen alleine tut es nicht.

Wien ist so eine schöne und lebenswerte Stadt aber diese Führung wird langsam immer fragwürdiger, ganz egal welche Parteifarbe man betrachtet.

Beim Sesselkleben hackt wie immer keine Krähe einer anderen das Auge aus!