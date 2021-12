2021 war ein herausforderndes Jahr. Doch in Liesing hat man es gut gemeistert. In vielerlei Hinsicht.

WIEN/LIESING. Dieses Jahr war wohl eine Herausforderung für uns alle. Doch nun nähert es sich dem Ende und das ist der beste Zeitpunkt um einen Blick zurück zu werfen. Und der fällt wenn man die Umstände berücksichtig durchaus erfreulich aus für den 23. Bezirk aus.

YouTube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von YouTube YouTube immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

"In der Summe gesehen hat trotz der Lockdowns und aller anderen Herausforderungen der Covid-Zeit die Entwicklung unseres Bezirks reibungslos funktioniert", so Bezirksvorsteher Gerald Bischof. (SPÖ) Nur halb im Scherz ergänzt er: "Aber nach 2020 hatten wir ja schon etwas Routine damit". Diese hatte durchaus positive Auswirkungen, wie die Zahl der realisierten Projekte zeigt.

Liesingbach weiter renaturiert

Ein - so darf man sagen - Herzensprojekt des 23. Bezirks ist die Renaturierung des Liesingbachs. "Heuer konnte der Abschnitt an der Rudolf-Waisenhorn-Gasse fertiggestellt werden", so Bischof. Und der musste gleich seine Bewährungsprobe bestehen. Bei Starkregen in den Sommermonaten konnte er die Wassermassen mühelos bewältigen. "Es musste danach etwas nachgearbeitet werden, aber es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Nächstes Jahr geht es mit der Renaturierung übrigens an der Grenze zum 10. Bezirk weiter.

Die Natur kehrt an den Liesingbach zurück

Als Sturm im Wasserglas stellte sich die Aufregung um das kommende Parkpickerl dar. "Die Diskussion ist bei diesem doch sehr emotionalen Thema problemlos über die Bühne gegangen." Dazu haben sicher auch die von Seiten des Bezirks verhandelten Ausnahmen wie etwa im Industriegebiet Inzersdorf beigetragen.

"Ja zum Parkpickerl, nein zum flächendeckenden"

Natürlich kommt man bei einem Jahresrückblick an Corona nicht vorbei. Doch auch in dieser schwierigen Zeit hat man im 23. Bezirk sein Bestes gegeben um der Pandemie zu begegnen. Mit Testboxen und Teststraßen fing es an, mit einer Impfbox in der Mehlführergasse, einer Impfstraße im Riverside und Impfbussen die zweimal in der Woche in Siebenhirten und beim Wohnpark Alterlaa halten führt man den Kampf gegen das Virus fort.

Teststraße Erlaaer Schleife wird zur PCR-Teststraße

Die Anforderungen der Gegenwart hinderten nicht daran sich Gedanken um die Zukunft zu machen. Ein Beispiel dafür ist der Stadtpark, der am Gelände des Campingplatz Süd entsteht.

Der Stadtpark für Atzgersdorf nimmt Gestalt an

Ebenfalls ein sichtbarer Erfolg: Die Sportplatz-Initiative. Für vier davon in Siebenhirten, Erlaa, Liesing und Kalksburg fiel 2021 der Startschuß zur Sanierung. Ebenso wie der zur Generalsanierung der Sporthalle Steinergasse. Eine Erfolgsgeschichte, die nächstes Jahr weiter geschrieben wird.

Das könnte dich auch interessieren:

Diese Mauer ist jetzt ein Museum

Neue Calisthenics-Anlage im Fridtjof-Nansen-Park

Neuer Schutzweg für mehr Sicherheit

Wasserleitung zum Pappelteich fixiert

(G)Artenvielfalt im Schulhof

Der Spatenstich für „kuku23“ ist erfolgt

Spielplatz-Offensive in Liesing geht weiter

LEGOnäre sammeln 3.345 Euro für das SOS Kinderdorf

Spatenstich für das neue Hospiz in Liesing

Neue Drogenstation in Liesing eröffnet

Zwei neue Zugänge und zwei neue Aufzüge

Kein Ärztezentrum im Wohnpark Alterlaa?

Neue Spielgeräte in drei Liesinger Parks

Wird der Steinbruchsee zu einem Badeteich?

Der erste Regenbogenschutzweg im 23. Bezirk wurde eingeweiht

"Zufahrt Neu" am Großmarkt Inzersdorf

Keine Durchfahrt mehr für Autos

Bürgermeister Michael Ludwig eröffnet die neue Lebensmittelzentrale

Bartagame wurde im Draschepark ausgesetzt