Ich war beim Zahnarzt. Das erste Mal bei dieser Ärztin. Es war alles OK. Sehr freundlich, sehr professionell. Damit meine Mundwinkel nicht einreißen, cremte Sie mir die Lippen ein. Und dann passierte es, zack – bumm, ausgerutscht, der Bohrer steckt in meiner Wange. So schlimm, dass genäht werden musste. War keine Dramatik, aber doch ein bissl unangenehm, da ich ständig an den vorstehenden Enden des Fadens saugte und diese dadurch immer länger wurden.

Einladung

In dieser „Wange – Faden“-Situation erhielt ich von einer Freundin eine Einladung zu einem Konzert in das Schönbrunner Schlosstheater. Ich wählte den klassischen schwarzen Hosenanzug mit Schnürl am Bund. Dieses Schnürl riss natürlich prompt ab, als ich die Wohnung verlassen wollte. In meiner Zeitnot wählte ich die Sicherheitsnadel Variante und stolzierte ins Schlosstheater. Ich traf viele Freunde, plauderte nett, als mich meine Freundin, die dieses Konzert veranstaltete, anrief. Sie wolle mich kurz sehen. Wir verabreden uns beim Buffet und sie drückt mir einen Zettel in die Hand und meinte, komm in der Pause zu mir hinter die Bühne, ich sag Dir dann, wo Du nach der Pause auf die Bühne gehst und du sagst diese Rede.

Diese Geschichte von ces wurde am 9.1.2022 veröffentlicht. Weiterleisen und noch mehr zum Nachlesen finden Sie auf www.49plus.at