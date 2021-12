Das Rote Kreuz Niederösterreich stellt eine digitale Seniorenbetreuung für NÖ vor. Senioren interessieren sich immer mehr fürs Internet, beherrschen WhatsApp und Co., auch E-Mails schreiben ist kein Problem mehr. Corona hat dazu beigetragen, dass die ältere Generation sich noch vertrauter gemacht hat mit dem Laptop oder dem Smartphone.

Rufhilfe

In Niederösterreich hat das Rote Kreuz jetzt eine digital Rufhilfe-Uhr, die sowohl in der Wohnung oder Haus als auch im Außenbereich einsatzbereit ist. Viele ältere Personen werden jetzt sagen, ich habe eine Handy, ich brauche das nicht. Aber wenn Sie stürzen wo ist dann Ihr Handy? Einfacher ist es dann schon mit der Armbanduhr Hilfe zu holen als das Handy in der Tasche zu suchen vor allem wenn man Schmerzen hat. Oder wenn Sie zu Hause im Wohnzimmer über den Teppich stolpern und das Handy in der Küche liegt. Mit der Rufhilfe-Uhr ist Hilfe holen um einiges leichter und einfacher.

Sollten Sie ältere Verwandte in NÖ haben, wäre das doch ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk. Und die Rufhilfe-Uhr schaut auch noch cool aus wie die Enkel sagen würden.

