Kalksburg - alte Fotos und Infos zur Familie Ahorner gesucht

Mein Ururgroßvater Karl (Carl) Ahorner hatte seit 1865 eine Schuhfabrik in der Kaiserstraße 26. Am Haustor sieht man noch die Initialen. Er stellte auch bei der Weltausstellung 1873 in Wien seine Produkte aus und war sehr erfolgreich. Unter Karl Lueger wurde er k&k Hoflieferant und hat für die k&k Landwehr Stiefel und andere Ausrüstungsgegenstände aus Leder gefertigt. Die Firma musste erst 1918 im Zuge der Unruhen in Wien schließen.

Karl Ahorner wurde ab 1900 im Bezirk Neubau 3x in den Gemeinderat gewählt. Er spendete sehr viel Geld für Kinderversorgungsstätten und die Wohlfahrt. Auch seine Frau, Pepi (Josefine Schwarzinger), hat tatkräftig mitgearbeitet.

Bezug zu Kalksburg



Karl Ahorner sen. kaufte 1890 für seine an Tuberkulose erkrankten Frau Pepi das Haus mit Garten in der (heutigen) Haselbrunnerstraße 6. Es wurde nach dem Tod von Karl Ahorner sen. 1915 verkauft.Ab 1897 kaufte Karl Ahorner sen. zusätzlich das Haus in der (heutigen) Breitenfurterstraße 498, wo er 1912 seinen 70. Geburtstag gemeinsam mit seinen Arbeiter_innen der Schuhfabrik feierte (siehe Foto). 1917 musste das Haus von seinen Erben verkauft werden.

Karl Ahorner sen. dürfte sich – laut Zeitungsartikeln auch in Kalksburg politisch aktiv beteiligt haben. So liest man in der Reichspost von 24.1.1904: „Ehrung des Vizebürgermeisters Strobach. Vizebürgermeister Strobach wurde von der Gemeinde Kalksburg, seinem Sommeraufenthalte, einstimmig zum Ehrenbürger ernannt. Gestern hatte sich dieserhalb eine Deputation, bestehend aus den Herren: Josef Haselbrunner, Josef Fellner, Josef Weber, Karl Ahorner und Gustav Welk, zum Vizebürgermeister begeben und ihm das künstlerisch ausgestattete Ehrenbürgerdiplom überreicht (...).“

Am 11.3.1905 schreibt der „Wienerwald-Bote“: „Bei der am 28.v.M. in Kalksburg vorgenommene Neuwahl der Gemeindevertretung wurden nachstehende Herren gewählt: 4. Wahlkörper H. Peter, I. Schulz. 3. Wahlkörper Josef Weber, J. Koch, K. Bauer, C. Bauer und J. Schandl. 2. Wahlkörper J. Fellner, J. Filippi, M. Fink, A. Janko jun., G. Welk. 1. Wahlkörper: K. Ahorner, E. Schmid, J. Müller, A. Bauer., H. Bauer.“

Auch war Karl Ahorner sen. jahrzehnte lang bei der Männerwallfahrt nach Maria Zell mit dabei, gemeinsam mit Pater Abel, Pater Rektor Andlau, Pater Höller, Bürgermeister Weber aus Kalksburg etc..

Seine Enkeln Fritz (geb. 1905) , Heinz (geb. 1907) und Karl (geb. 1917) besuchten zwischen 1916 und 1931 das Kollegium Kalksburg:

Fritz: 1916-1919

Heinz: 1919/20 (1 Semester)

Karl: 1927-1931

Es ist mir ein großes Herzensanliegen alte Fotos von Außen- und ganz besonders von Innenansichten von den oben genannten Adressen zu sehen. Auch Fotos der Schuhfabrik in der Kaiserstraße 26 interessieren mich sehr. Leider wurde so gut wie nichts aufgehoben, das an diese Zeit von 1865 bis 1918 und danach erinnert...

Ich suche daher neben Fotos auch Geschichten, Briefe, Werbezettel, Stiefel, .. – alles, was Sie mit der Familie Ahorner in Verbindung bringen, egal aus welchem Jahrzehnt.

Wegen Fotos und Informationen habe ich schon nachgefragt bei: Österr. Nationalbibliothek, Wien Museum, Wiener Stadt- und Landesarchiv, Staatsarchiv, Bezirksmuseum Neubau, Bezirksmuseum Liesing, Kollegium Kalksburg (vielen Dank!!), in vielen Gruppen auf Facebook und auch im privaten Umfeld.

Gemeinsam mit dem Bezirksmuseum Neubau plane ich – je nach Corona-Regelungen – im Laufe des Jahres 2022 eine Veranstaltung, wo ich über die Geschichte der Familie Ahorner erzählen werde. Noch interessante wäre es, auch IHRE Erinnerungen mit dazuzunehmen. Auch wenn sie negativ sein sollten, zögern Sie nicht, mir zu schreiben.

Bitte stöbern Sie in Ihren alten Fotos und Erinnerungskisten! Es ist mir ein großes Herzensanliegen, mehr über meine Vorfahren zu erfahren. Bitte schreiben Sie mir! Falls Sie noch Anregungen haben, wo ich nachfragen könnte, freue ich mich ebenfalls über eine Nachricht. Herzlichen Dank! fotogesucht@gmx.at