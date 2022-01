FBC Dragons U19 Mädchen holenden Staatsmeistertitel in Floorball

Am Samstag, 15.01.2022, fand das Finalspiel zum U19 Staatsmeistertitel in Floorball in der Sporthalle Alt Erlaa statt. Die Liesinger Mädchen des FBC Dragons spielten bereits zum 6. Mal in Folge als Titelverteidigerinnen um den Pokal.

Die Gegnerinnen, UCH Alligator Rum, kamen aus Tirol angereist.

FBC Dragons startete erfolgreich. Nach dem ersten Drittel stand es bereits 4:2 für die jungen Drachen und Trainer Alex Egenhofer zeigte sich zufrieden mit der Mannschaftsleistung. Die Mädels spielten konzentriert und konnten mit einem 8:2 den Staatsmeistertitel nach Wien Liesing holen.

FBC Dragons ist nun österreichischer Meister. Die Freude ist riesengroß.

Ein großes Dankeschön an das gesamte Team, Trainer und Betreuer.

Über Floorball:

Diese junge Sportart ist eine Mischung aus Feld- und Eishockey, gepaart mit der Fairness des Basketballs. Kondition und Geschicklichkeit werden gleichermaßen gefördert, ohne dass der Spaß dabei auf der Strecke bleibt. Gespielt wird mit einem leichten Kunststoffschläger und einem Ball. Ziel des Spiels ist es, im mannschaftlichen Zusammenspiel möglichst viele Tore zu schießen.

Über FBC Dragons:

Der FBC Dragons wurde im Jänner 2015 gegründet. Ziel des Vereins ist, Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene für die Sportart Floorball zu begeistern. Im Mittelpunkt des Vereinslebens steht der Spaß und Freude am Spiel. Teamgeist, Geschicklichkeit, Kondition und Spieltechnik werden in jedem Training vermittelt. Die Teilnahme am Meisterschaftsbetrieb versuchen wir allen Spielern zu ermöglichen. Alle die fleißig trainieren, sollen entsprechend ihrer sportlichen Entwicklung in ihrer Altersklasse Matches bestreiten.

FBC Dragons

Floorballtraining in Liesing und Perchtoldsdorf

www.fbc-dragons.at

office@fbc-dragons.at