Die 2. Station meiner "Traumreise" - Denver, Colorado.

Zu Colorado habe ich eine besondere Beziehung. In Colorado Springs haben sehr viele Jahre mein Onkel und meine Tante gewohnt, hier war ich sehr oft, hier hatte ich mein zweites Zuhause. Beide sind vor einigen Jahren gestorben, zu Colorado besteht aber immer noch eine sentimentale Bindung. Dieser Bundesstaat ist Österreich landschaftlich ähnlich. Es sind die Rocky Mountains, es ist sehr grün hier, das Klima ist ähnlich wie bei uns, im Sommer wird es auch hier immer heißer. Die Rocky Mountains enden hier in Colorado, wenn man Richtung Kansas fährt, ist es ähnlich als wenn man in Österreich von Westen nach Osten fährt. Die Berge werden niedriger, die Landschaft wird „breiter“, offener, es ist nur mehre hügelig oder eben dann sehr flach.

In Colorado haben sich sehr viele Senioren angesiedelt, da es hier bis in die 1990er Jahre billiger zu wohnen war als z.B. in Kalifornien oder an der Ostküste. Und das Klima erträglicher war. Nach der großen Wirtschaftskrise in den 2000er Jahren übersiedelten sehr viele Unternehmen in diese Bundesstaaten wie Colorado, Kansas, Arkansas. Diese Bundesstaaten boten den Firmen günstige Kredite, billige Grundstücke und niedrige Steuern an. Die Angestellten und Arbeiter mit ihren Familien folgten dann nach, da es hier jetzt die Arbeit gab, und das (Über)Leben und Wohnen hier um einiges billiger war. In Colorado Springs ist eine Militärakademie, auch mit ein Grund, dass sich hier viele Soldaten mit ihren Familien angesiedelt haben. Den Wohnort zu wechseln ist für Amerikaner keine große Sache, für uns ist das nicht so selbstverständlich.

Aber jetzt zu meiner nächsten Station: Denver. Wer kann sich noch an den Denver-Clan erinnern? Von diesem Glamour ist hier allerdings nichts zu sehen. Hier war ich das letzt Mal vor 30 Jahren, es ist immer noch eine schöne Stadt, sauber und auch sicher. Ich war zwei Tage hier, habe fast alles zu Fuß erledigt oder mit dem Bus. Wenn man vom Flughafen mit dem Taxi nach Downtown fährt, sieht man, dass hier sehr viel gebaut wurde und wird. Nicht so wie üblich Einfamilien- oder Reihenhäuser sondern Wohnungen, hier entstehen riesige Wohnsiedlungen.

Das erste was man sieht, wenn man nach Denver fährt sind Obdachlose. Es gibt hier sehr, sehr viele Obdachlose. Ich hatte den Eindruck mehr als in Chicago. Es hatte fast 30 Grad als ich vom Taxi ausgestiegen bin, und dementsprechend war auch ein sehr unangenehme Geruch in der Luft. Es wurde mir gesagt, dass es sehr viele ehemalige Soldaten sind. Die Stadt Denver gibt den Obdachlosen gratis täglich ein Essen. Das sei auch mit ein Grund warum so viele hier sind. Für das restliche Leben müssen sie dann selber sorgen. Sehr viele davon haben Alkohol-, Drogenprobleme oder sind traumatisiert vom Krieg. Auch mit ein Grund, warum die Kriminalität stetig steigt.

Denver war eine Goldgräberstadt. Mitte des 19. Jahrhunderts kamen die ersten Goldgräber, und nachdem erfolgreich Gold gefunden wurde, siedelten sich hier die ersten Menschen an. In den 1860er Jahren brannte die Stadt ab und wurde danach mit Steinen wieder aufgebaut. In den 1870er Jahren kam die Eisbahnen nach Denver und damit begann der Aufschwung. In den 1880er Jahren wurde dann auch noch Silber in den Rocky Mountains entdeckt, danach siedelten sich Geschäftsleute an. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Silbermienen geschlossen, und danach begann eine wirtschaftlich sehr schwierige Zeit. 1976 hätten die Olympischen Winterspiele in Denver abgehalten werden sollen, der damalige Gouverneur lehnt ab, da die Kosten zu hoch waren, Innsbruck sprang ein, und Franz Klammer wurde zur Legende.

Zu Beginn der 1980er Jahre fand man Öl, und seit damals geht es wirtschaftlich wieder bergauf.

