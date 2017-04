Bestes Online Spiel des Jahres 2017 gekürt: Book of Ra

25.04.2017, 12:01 Uhr

Glücksspiele sind in aller Munde. Wer sich den Weg in die nächste Spielhalle ersparen möchte, der hat es heute so leicht wie nie. Mitten im Online Casino warten sie, die Top Spielautomaten und Klassiker der letzten Jahrzehnte. Viele große Software Konzerne, die lokal bereits Welterfolge feiern, haben den Boom des Online Spiels natürlich längst für sich entdeckt und nutzen alle Möglichkeiten, ihr Portfolio an den „Mann“ zu bringen. Zahllose Unternehmen gelten inzwischen als seriös – und das nicht nur, weil sie mit erstklassigen Software Providern kooperieren. Auch noch nach vielen Jahren steht ein Spielautomat bei Spielern rund um den Globus besonders hoch im Kurs: Book of Ra. 2017 ist der Klassiker zum wiederholten Male zum besten Online Spiel des Jahres gekürt worden – mit gutem Grund, wie erfahrene Casino Besucher wissen.

Das macht Book of Ra zum „Evergreen“ der Glücksspielwelt

Tipps und Tricks zum Top Casino Spiel 2017

Book of Ra Strategien anwenden

Im Grunde genommen ist Book of Ra ein Klassiker, wie er im Buche steht. Allerdings finden sich hier keine Früchte, sondern es dreht sich alles um. Der Sonnengott Ra , Pyramiden und viele weitere Dinge erwarten den Spieler auf den Walzen. Einem bleibt fast das Herz stehen, wenn die Rollen zum Stehen kommen. Mit jeder Runde steigt der Nervenkitzel, denn gewinntechnisch stehen solche Spiele ganz weit oben. Und das Beste ist, dass keine große Investition gefordert wird. Schon mit wenigen Cent lassen sich bei Book of Ra riesige Summen herausholen. Der Hebel, mit dem alte Einarmige Banditen noch bis vor einigen Jahrzehnten bedient wurden, der ist bei Book of Ra Deluxe überflüssig. Abgelöst wird er durch einen Button, der dann betätigt werden darf, wenn alle Einsätze eingestellt sind. An der Anzahl der Gewinnlinien lässt sich nichts verändern. Übrigens: Die Deluxe Version des Novoline Klassikers, derwurde, ist mit einer 10. Gewinnlinie ausgestattet und bietet dadurch noch bessere Gewinnmöglichkeiten als der Vorgänger.Da Book of Ra Deluxe selbsterklärend sind, ist keine lange Übungsphase erforderlich.können sicher nicht schaden, um zumindest ein Gefühl für die Möglichkeiten zu bekommen, die sich im beliebtesten Casino Spiel des Jahres bieten. Einzahlungen lassen sich in Novoline Casinos bequem erledigen – zum Beispiel mit dem weltweit bekannten und seriösen Online Wallet PayPal . Mit solchen Symbolen ist eine Transaktion in Echtzeit möglich, so dass Wartezeiten entfallen. Ein weiterer Vorteil: Weder das Casino noch Dritte haben Zugriff auf empfindliche Bankdaten. Dieser Schutz wird bewusst von vielen Spielern in Anspruch genommen. Sobald Guthaben verfügbar ist, können Einsätze festgelegt werden. Book of Ra Deluxe ist gerade deshalb extrem beliebt bei Spielern in aller Welt, weil sich der Novoline Klassiker an Low Roller richtet. Die obere Wettgrenze bleibt langfristig überschaubar. Nach dem Einstellen des Rundeinsatzes wird der Startknopf betätigt. Gewinne gibt es, sobald drei oder mehr identische Symbole auftreten. Das sagenumwobene Buch ist das Highlight im Spiel. Es fungiert je nach Anzahl als Joker oder Scatter.Treten drei bis fünf Bücher auf, winken 10 kostenlose Freispiele. Im Vorfeld zeigt der Spielautomat zufällig einan, das sich auf den Walzen ausbreitet und für besonders hohe Gewinne sorgt. Hier haben wir einen weiteren Vorteil: Als Spieler fokussierst du dich allein auf das Buch. Weitere Bonussymbole gibt es beinicht. Wohl auch deshalb hat sich der Klassiker den 1. Rang in der Liste der beliebtesten Casino Spiele 2017 sichern können. Einfacher kann man es Spielern wirklich nicht machen.Geht es um Tricks und Strategien, dann ist Book of Ra Deluxe eindeutig das Spiel, auf das solche Taktiken am häufigsten angewandt werden. Besonders beliebt: die 10 Runden Strategie. In der Regel reicht es, sich aufs eigene Glück zu verlassen. Man sollte immer bedenken, dass auffällige Systeme und Manipulationen schnell zum Ausschluss aus dem Casino führen können.