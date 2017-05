TRUE COLORS – like a creative space > am Samstag

Das Bildungs- und Vermittlungsevent „TRUE COLORS – like a creative space“ lädt am Samstag, 27. Mai 2017 dazu ein, Kreativität zu entdecken und mit andern zu entfalten. Hierzu laden internationale Kunstschaffende und KunstpädagogInnen mit ihren Kunstobjekten und einer Vielfalt an Angeboten in der ehemaligen Fabrik F23 im 23. Bezirk ein und gestalten diese mit Farben und Leben.9:30 Uhr – Come together (Begrüßung, Vorstellung der Kunstschaffenden und deren Workshops)10:00 Uhr – OFFENE WORKSHOPS mit individuellen Pausen:Zeichnen, Malen, Modellieren, Kalligraphie, Drucken, Anagramme, Graphic Novels, Storybooks, Fotografieren, Filmen, Performance, Tanz …18:00 Uhr – Abschluss mit Kulinarischem aus der Nachbarschaft AM SPIEGELN

An wen richtet sich dieses Angebot?Kreativität ist ein Wesensmerkmal des Menschen, somit spricht dieses Event jeden an, der die Offenheit mitbringt, sich auf kreative Prozesse im Miteinander einzulassen.Hintergrundinformation: Rund um die im 23. Bezirk ansässige Künstlerin Annemarie Baumgarten entsteht ein Bildungsprojekt, zu dem Kunstschaffende und KunstpädagogInnen vor Ort sein werden.From Austria, China, Croatia, Germany, Italy & Switzerland:Annemarie BAUMGARTENElivis BERTONCIROJohanna Gundula EDERBernhard MÜNZENMAYERKwok Hung LAURolf LAVENGeorg LEBZELTERRoswitha OBERFELDDas dialog.hotel.wien Am Spiegeln unterstützt gemeinsam mit Aktiven aus der Nachbarschaft dieses Projekt mit kulinarischen Spezialitäten.Kostenbeiträge für Material etc.für Samstag und Sonntag Erwachsene 12 EuroSchülerInnen, Studierende und Lehrlinge bis 26 Jahre zahlen den halben PreisDie Durchführung von TRUE COLORS erfolgt in Kooperation mitAgenda LiesingAKP Trimmel WallBio Hirsch BaustoffeFokolar-BewegungMeine Farbe