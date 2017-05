TRUE COLORS – Matinée RE-CREATION > am Sonntag

Die Matinée RE-CREATION in der ehemaligen Fabrik F23 im 23. Bezirk öffnet und erweitert von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr im Gehen durch den „created space“, den am Vortag mit Leben erfüllten Raum. Zu sehen sind nicht nur die Arbeiten von internationalen Kunstschaffenden, sondern auch all derer, die an den unterschiedlichen Workshops mitgewirkt haben.Die Matinée lädt außerdem zur Reflexion über das Entstandene ein, wo Vieles Platz hat: Eindrücke, Fragen, neue Perspektiven.

Der Austausch wird begleitet von Hochschulprofessor MMag. Dr. Rolf Laven , Pädagogischen Hochschule Wien, der Kunstpädagogin und Autorin des Buches HOMO CREANS Dr. Johanna Gundula Eder, München, und Mag. Georg Lebzelter, Künstler.Für nähere Infos siehe TRUE COLORS am Samstag, den 27.05.2017