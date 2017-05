Krankensystem in Wiens Spitäler

08.05.2017, 12:22 Uhr

Am Donnerstag wurde meine Mutter im KH Hietzing auf der Urologie aufgenommen und zwei Stunden später operiert.Tags darauf, am Freitag, wurde sie während der Besuchszeit von der Urologie i auf die Gynäkologie verlegt.Grund: Freitag ab 17.00Uhr ist die Urologie geschlossen und Montag ab 7.00Uhr wieder geöffnet.Die Patienten werden transferiert.Somit gab es Samstag keine Entlassung.Gestern, Sonntag sagte man Entlassung heute, Montag. Erstes Telefonat: Man weiss nichts, denn die Transferierung hat erst statt gefunden.Rückruf um 9.45Uhr, noch keine Visite, bitte zu Mittag anrufen.Anruf um 11.45Uhr meinerseits, leider wir wissen nichts, bitte um 14.00Uhr anrufen.Meine Vermutung: es wird wieder keine Entlassung geben.Mir unverständlich, daß man Freitag nachmittags eine Abteilung zumacht, die Kranken aufteilt und am Montag das Chaos perfekt ist. Keiner hat eine Ahnung vom Anderen wie es weiter geht.Dafür kassieren Spitalsmanager unermessliche Gagen und der Kleine büßt dafür.Herzlichen Dank an den Spitalsverbund!