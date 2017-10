Zum REGIONAUTENTAG

11.10.2017, 22:06 Uhr

Bis heute habe ich es nicht bereut, im Gegenteil ich habe hier wunderbare Menschen kennengelernt, sowohl im Medium als auch privat.Herzlichen Dank an alle Mitregionautinnen und Regionauten und vor allem an die gesamte Redaktion!Hoffe auf noch lange Zeit im Kreise aller dieser Kolleginnen und Kollegen.Herzliche Grüße an Alle und noch einen schönen Regionautentag am 12.10.2017.