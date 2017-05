Die Carlbergergasse wird bald umgestaltet

03.05.2017, 10:15 Uhr

Bushaltestelle, Gehsteige und Baumpflanzungen: Das plant der Bezirk für die Carlbergergasse.

LIESING. Auf der Carlbergergasse sieht man am Horizont den Wohnpark Alterlaa. Hier werden derzeit 1.200 Wohnungen fertiggestellt. Baukräne, Gerüste und Bauarbeiter bestimmen das Bild. Es ist nur eines von zahlreichen großen Bauprojekten, die in Liesing geplant und durchgeführt werden. Während anderswo die Planungen noch in einem frühen Stadium sind, ist man hier bereits in der Endphase. Die Liesinger Bezirksvorstehung plant schon für die Zeit, in der hier neue Mieter einziehen werden.



Radweg und Parkplätze

"Ursprünglich war das hier eine industriell geprägte Gegend", sagt Wolfgang Ermischer während eines Ortstermins mit der bz. Er ist der Vorsitzende des Liesinger Bauausschusses. "Jetzt ändert sich der Charakter. Ein Wohngebiet hat andere Anforderungen, als sie bislang nötig waren." Auf diese Notwendigkeiten will der Bezirk noch dieses Jahr mit einer Reihe von Maßnahmen reagieren. "900.000 Euro stellen wir dafür aus unserem Budget bereit", so Ermischer.Herzstück der geplanten Maßnahmen ist ein zwischen Forchheimergasse und Herziggasse gelegener Abschnitt der Carlbergergasse. "Wir errichten einen Radweg, der bis zur U-Bahnlinie 6 führen soll. Er wird beidseitig befahrbar sein." Auch Schrägparkplätze für die Anrainer will der Bezirk schaffen. "Dazwischen werden wir Bäume anpflanzen. Wir möchten einen Alleecharakter für die Straße." Bei vielen Bewohnern der neuen Wohnungen wird es sich um Familien mit kleinen Kindern handeln. "Von Eltern haben wir viele Anfragen für Querungshilfen erhalten, damit Kinder die Straße sicher überqueren können", sagt Ermischer."Es kommt deshalb eine neue Bushaltestelle auf die Carlbergergasse. Dort wird in der Mitte der Straße eine Verkehrsinsel gebaut." Damit müssen die Kinder auf dem Weg zum Bus nicht mehr die ganze Straße auf einmal überqueren, sondern können auf der Mitte der Straße pausieren und sich noch einmal umschauen, so die Überlegungen des Bezirks. Auch ein Zebrastreifen ist geplant. "Im Rahmen der Arbeiten wird die gesamte Fahrbahn neu gemacht", so Ermischer. "Sie wird auch ein kleines bisschen schmäler werden, um Platz für Geh- und Radweg zu schaffen." Die dafür nötigen Baumaßnahmen sollen nicht lange andauern. "Wir wollen hier keine lange Baustelle", so der Liesinger. "Im Sommer werden wir anfangen. Bis zum Ende des Jahres soll alles fertig sein."