Freie Räume: Fotowettbewerb im und über den 23. Bezirk

08.05.2017, 12:41 Uhr

Wo ist er, der Leerstand im Grätzel? Mit Ihren Bildern aus Liesing können Sie 300 Euro in bar gewinnen. Für Interessierte gibt es vorab auch einen exlusiven Fotokurs.



Initiative für die Grätzel



Fotokurs im Juni

LIESING. Liesinger Hobbyfotografen und die, die es noch werden wollen, aufgepasst: Bis 30. Juni gibt es nicht nur die Chance, mit einem Foto einen Hauptpreis von 300 Euro (in bar) zu gewinnen, sondern auch die Grätzel mitzugestalten.Der Fotowettbewerb unter dem Motto "Freie Räume" des Vereins FZA (Verein zur Förderung von Kunst, Kultur und Wissenschaft) richtet sich an aufmerksame Amateurfotografen und bezieht sich ausschließlich auf den 23. Bezirk. Gesucht werden Bilder in den beiden Kategorien Natur und Architektur. Denn: Es sind gerade die lokalen Experten, die am besten wissen, wo man ungenutzten Leerstand vielleicht besser für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen könnte."Der Fotowettbewerb ist in eine Initiative zur Grätzelbelebung eingebettet", so Organisator Peter Schaden. Folgende Fragen will Schaden mit den Bildern beantwortet wissen: Was tut sich im Bezirk? Was wird wo gebaut? Was können wir beleben? Eine Grätzelbelebung kann dabei als temporär oder auch längerfristig gedacht werden. "Im Herbst werden die Bilder dann in einer Kooperation mit der neuen Liesinger Craft-Beer-Brauerei '100 Blumen' in der alten Klavierfabrik ausgestellt", so Schaden.Für jene, die sich für Fotografie interessieren, im Handwerk aber noch nicht so sattelfest sind, bietet der Verein FZA einen Workshop zum Fotowettbewerb an. Profifotograf Andreas Filzmaier begleitet die Amateure am 2. Juni und am 9. Juni in Theorie und Praxis. Dabei geht es sowohl um Kamerafunktionen als auch um gestalterische Grundlagen der Fotografie, Komposition oder Perspektiven. Dabei steht natürlich das Fotothema "Freie Räume" im Mittelpunkt. Der Kursbeitrag (40 Euro) beinhaltet das Startgeld (5 Euro) für den Wettbewerb. Anmeldungen: verein@fza.or.at

Teilnahmebedingungen und Anmeldung:

Teilnahmebedingungen: Eine Einreichung kostet 5 Euro, wobei bis zu fünf Bilder in den beiden Kategorien Natur und Architektur eingesendet werden dürfen. Einsendeschluss ist der 30. Juni, und zwar ausschließlich an die E-Mail-Adresse jury@fza.or.at Hier gibt es alle Infos!