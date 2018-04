Grätzelspaziergang in Atzgersdorf: Fernsehluft und Bauernbrot

30.04.2018, 10:28 Uhr

Der FZA Verein für Kultur hat unter dem Motto „Atzgersdorf produziert“ zu einem Spaziergang im Grätzel eingeladen.



LIESING. Der FZA Verein für Kultur lud unter dem Motto "Atzgersdorf produziert" zu einem Spaziergang durchs Grätzel. Dabei wurden drei in dem Viertel ansässige, in verschiedenen Branchen tätige Unternehmen vorgestellt. Die erste Station war eine Führung durch die Bäckerei Schwarz. Das 1903 gegründete Unternehmen setzt auf Regionalität und Frische. Das Brot gelange vom Ofen in eine der 17 Filialen in Wien, ohne tiefgekühlt zu werden, erzählte Meisterbäcker Thomas Maurer. Das Unternehmen hat auch eine soziale Ader: Überschüssige Ware wird täglich von einem Sozialmarkt abgeholt. "Im Mist landet nichts", so Meisterbäcker Andreas Maurer.

Paradies und Quizmaster

Danach ging es weiter zum Gasthaus Purzl’s Paradiesgartl, wo Peter Schaden vom Verein FZA die Begrüßungsworte sprach. Philip Krassnitzer von der Lokalen Agenda Liesing stellte das Bürgerbeteiligungsprojekt vor. Das Anliegen des Projektes fasste er so zusammen: "Die Belebung des Ortskerns von Atzgersdorf." Der nächste Programmpunkt war eine Führung durch die Produktionsfirma Interspot Film, eine Tochterfirma der MMC-Studios. Das Unternehmen produziert etwa die Formate "Seitenblicke" und "Quizmaster". Die jungen Teilnehmer der Führung durften Fernsehluft schnuppern und auf dem Kandidatensessel der Sendung "Quizmaster" Platz nehmen.Zum Abschluss der Veranstaltung gab es einen Rundgang durch die Steinmetzgerei Schubert Stone. In dem Lager befinde sich ein "Abriss der Erdgeschichte" mit bis zu 500 Millionen Jahre alten Platten, so Geschäftsführer und Steinmetzmeister Thomas Schubert. Der Unternehmer hat Steinbrüche in Spanien und in der Türkei besichtigt und achtet darauf, dass er keine Kinderarbeit unterstützt. In den kommenden Monaten sind drei weitere Grätzelspaziergänge geplant. Der nächste wird schon am 25. Mai, den Internationalen Nachbarschaftstag, stattfinden. Alle Infos: www.fza.or.at