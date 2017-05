Pflanzen-Tausch-Café im 'Knüpfwerk Atzgersdorf'

Kaffeetreff mit Pflanzentauschbörse

Für alle Hobbygärtner und -biobauern

Der FZA Verein für Kultur stellt am Freitag, den 19.Mai, ab 10.00 h, im neuen 'Knüpfwerk Atzgersdorf' (Endresstraße 1) sein Tauschkreis-Konzept für Liesing vor und lädt ein zur aktiven Beteiligung!Das Angebot umfasst (kann umfassen): Pflanzen, Kräuter, Pflanzensamen, Wurzelstöcke, Stecklinge, Gemüse, biologische Düngemittel, Blumenkisten, sowie landwirtschaftliche Produkte (wie z.B. Säfte, Marmeladen, Eier, Käse und Brot aus Eigenproduktion) können gebracht, getauscht und/oder erworben werden. Den Rahmen bildet ein Café mit kleinen Snacks.

Geplant ist, einen Tauschkreis im Bezirk Liesing zu etablieren. Tausch-Cafés werden ab Mitte 2017 regelmäßig zu verschiedenen Themenschwerpunkten in Liesing veranstaltet. Am Dienstag, 27. Juni 2017 findet ab 18.00 h im F23.wir.fabriken (23., Breitenfurter Str. 176) ein Bücher-Tausch-Café statt.Für Fragen und Informationen bzgl. Tauschkreis bitte jederzeit gerne an Peter (peter.schaden@fza.or.at) wenden.