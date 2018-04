Toni Faber: Der Dompfarrer aus Liesing im bz-Interview

30.04.2018, 10:34 Uhr

Dompfarrer Toni Faber ist Liesinger. Was er an seinem Bezirk mag, hat er der bz erzählt.

In Liesing hat man ein Stadt-Landgefühl. Im Gymnasium in Meidling wurde ich gefragt, ob ich in der Früh eh schon die Eier aus dem Stall geholt hätte. Ich mag die Weitläufigkeit der verschiedenen Dörfer, aus denen der Bezirk besteht.Der Liesingbach, an dem ich als Kind und Jugendlicher unzählige Stunden gespielt habe. Das Drüberspringen habe ich leider nicht immer geschafft und musste nicht nur einmal zu Hause die nassen Schuhe erklären.

Zur Sache

Gleichzeitig mit dem Wienerwald an die Voralpen und an die Industrieviertel Wiens zu grenzen.Dass die Wohnqualität und der Wirtschaftsstandort gleichzeitig weiter wachsen können. Vielleicht gibt es Ideen, wie der Bezirk mit den Öffis noch besser mit der ganzen Stadt verbunden werden kann.Am Maurerberg, wo ich aufgewachsen bin, bis hin zum Pappelteich. Auf der Himmelswiese, wo ich Skifahren gelernt habe. Bei den Heurigen Zahel, Fuchs-Steinklammer und Edlmoser in Mauer."Schön, dass du da bist! Du bist ja aner von uns."Ich muss zugeben: Am Stephansplatz ist es auch schön.Wie ticken die Menschen in Österreich, was sind ihre Vorlieben, worüber wird gelacht, worüber lieber nicht gesprochen? Toni Faber ist am 3. Mai um 20.15 Uhr zu Gast bei "Homo Austriacus – So samma" auf ServusTV. Infos: www.servustv.com