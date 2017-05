TULPENBLÜTE IN HOLLAND - Eine herrliche Reise ist zu Ende

01.05.2017, 20:32 Uhr

Danach ging es in Holland weiter nach Gouda und Lisse sowie Amsterdam, Keukenhof, Alkmaar und Edam.Über Volendamm, Marken, Delft, Rotterdamm und Antwerpen ging es nach Belgien. Gent, Brüssel und Louxemburg waren unsere nächsten Ziele bevor es nach Saarbrücken, Heidelberg, Rothenburg ob Tauber und Nürnberg über Passau wieder nach Wien ging.Insgesamt eine sehr schöne Reise von der wir tolle Eindrücke mitgebracht haben.Natürlich gab es sehr viele Besichtigungen.Ein großes Highlight war der Besuch der weltgrößten Blumenschau in Keukenhof.Aber viele andere Besuche und Besichtigungen, sowie Schiffsfahrten haben wir erlebt.St. Stephans Kathedrale in Passau,Albrecht Dürer Haus und Schöner Brunnen in Nürnberg, Dom in Würzburg, Drosselgasse in Rüdesheim am Rhein, Kölner Dom, Rathaus und Käse in Gouda, Grachten u. Gebäude in Amsterdam, unzählige Tulpen in Keukenhof, Grachten in Alkmaar, Häuser und die See in Volendamm, Porzellan in Delft, Rotterdamm Hafen, Rubens und Rathaus Antwerpen, Männeken Piss u. Atomium in Brüssel.Das waren kurze Ansichten, es folgen nach und nach ausführlichere Serien.