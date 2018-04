Holz, ein Stoff zum Wohlfühlen

25.04.2018, 14:12 Uhr

Öffentliche Gebäude oder Geschoß-Wohnbau: Holz macht eine gute Figur.

Nicht nur zum Bau von Einfamilienhäusern erfreut sich Holz großer Beliebtheit, sondern auch in den Geschoß-Wohnbau zieht es immer häufiger ein. Denn der nachwachsende Rohstoff Holz weist für die Errichtung von Gebäuden zahlreiche positive Eigenschaften auf."Holz besticht durch kurze Bauzeiten und damit durch eine enorme Kosteneinsparung. Bei Holzbauten entfallen weiters lange Austrocknungszeiten. Damit sind die Bauwerke sofort tragfähig und begehbar," erklärt Erhard Pretterhofer, Geschäftsführer des Holzcluster Steiermark. Und er führt weiter aus: "Viele Holzteile werden gleich in der Halle vorgefertigt und damit fix und fertig zur Baustelle geliefert. Aufgrund des geringen Gewichts lässt sich Holz auch besonders gut zur Sanierung und Aufstockung von Gebäuden einsetzen," so der Experte.Betrachtet man den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes, von der Herstellung und Errichtung über die Nutzung und Instandhaltung bis zum Abriss und zur Entsorgung entstehen erhebliche Aufwendungen, die zum Großteil durch die verwendeten Baumaterialien bedingt sind. Werden Gebäude aus Holz errichtet, wird eine Klimaentlastung von zirka 58 % erzielt! Dies wurde an Hand einer wissenschaftlichen Studie erwiesen.Auch wer mit Holz baut, schafft ein gesundes Raumklima. Eine Studie beweist: 8.600 Herzschläge "sparen" sich Schüler pro Tag, wenn ihr Klassenzimmer mit Holz ausgestattet ist.