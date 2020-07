Ausgangspunkt der Almwanderung ist das Lichtenegg in Hinterwildalpen.

Auf den Spuren des ehemaligen Saumweges nach Eisenerz wählt man links den steilen Kirchensteig direkt auf den Grasberg, wo das Jungvieh vom Grabenbauern und Hollinger aus Landl den Almsommer bis Anfang September verbringt. Nach zwei Stunden Gehzeit ist das Grasbergeck erreicht, vorbei am Lackenstein mit wunderbaren Panoramablick ins Gesäuse, Hochschwab, Großer Geiger, Brandstein, Buchberg und Hochkar. Zurück am großen Almboden geht es nun hinunter zum wasserreichen Weissgraben und wieder hinauf zur Eisenerzerhöhe. Der gut markierte Weg über Leistenbrand und Rotmoos führt zur Rolleralm. Der Blick auf die Kalte Mauer begleitet den Wanderer einige Kehren hinunter über den steilen Abstieg am Almsteig, der vom Jungvieh Mitte Juni beim Almauftrieb bewältigt werden muss. Nach gut dreieinhalbstündiger Gehzeit heißt es noch weiter talwärts auf Forstwegen ins Hinterschwabeltal marschieren, wo eine Abholung beim ehemaligen Gasthaus Wahrheit im Schwabeltal möglich ist - oder für ganz fleißige Geher der Fußmarsch erst in Lainbach endet.