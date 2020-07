In Radmer findet man die 1602 von Kaiser Ferdinand II erbaute barocke Wallfahrtskirche "Zum heiligen Antonius von Padua", die zu den und schönsten Kirchen des Landes zählt. Der Franziskaner Antonius gilt als Schutzheiliger der Frauen und Kinder, der Eheleute und Liebenden und er hilft den „Gschlamperten“ beim Wiederauffinden verlorener Gegenstände und den richtigen Lebensweg einzuschlagen.

Viel zu schauen und zu finden gibt es auf einer der möglichen Almwanderungen auf die Schafbödenalm und Neuburgalm, vorausgesetzt man geht aufmerksam durch die Natur- und Kulturlandschaft.

Eine große Vielfalt an Almwiesen mit Blumen und Pflanzen, daneben Wald, Bäche und Tümpel, Pilze und Beeren, Marterl und Kulturdenkmäler begleiten den Wanderer.

Der Gescheideggkogel der Johnsbacher und Ochsenriedel der Radmerer ist nur namentlich unterschiedlich – die Aussicht zum Lugauer, dem steirischen Matterhorn, in die Admonter Gesäuseberge und die Eisenerzer Alpen ist vollkommen ident und gleichermaßen imposant.

Die auf 1400m liegende Neuburgalm ist von Juni bis Mitte September durchgehend bewirtschaftet und für eine gute Jause mit hausgemachten Mehlspeisen sorgen die Almleute Erika und Gerhard Promberger.

Von der Neuburgalm führt der Weg wieder talwärts und mit viel Glück findet man ohne große Anstrengung und Sucherei ganz nebenbei Schwammerl und Schwarzbeeren. Danke Heiliger Antonius!