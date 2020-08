Ein Bayer begibt sich im Gesäuse freiwillig in Quarantäne

Nicht dem Coronavirus, sondern Nationalparks Austria – der Dachorganisation der österreichischen Nationalparks – ist es zu verdanken, dass sich derzeit ein Schriftsteller in freiwillige Quarantäne in eine entlegene Hütte im Gesäuse zurückgezogen hat.

Leonhard F. Seidl stammt aus Bayern und seine Bewerbung bei Nationalparks Austria als "Writer in Residence" war erfolgreich. "Hoffentlich hat er sich noch gefreut, nachdem er erfahren hat, wie entlegen die Hütte wirklich ist", heißt es schmunzelnd seitens des Nationalparks Gesäuse. Das Schreiben über das Verhältnis von Menschen und Natur ist ein Steckenpferd von Seidl. Brotzeilen schreibt er mit Kriminalromanen, somit dürfte er sich mit „Suspense“ auskennen, was wiederum spannend macht, worüber er im Nationalpark Gesäuse erzählen wird.

Zu seinen Krimis wie „Viecher“, „Genagelt“ oder „Django ermittelt in Bayern“ gewinnt er Abstand in der einsamen Abgeschiedenheit. Er fühle sich eher an Marlen Haushofers "Die Wand" erinnert, wie der Autor selbst anmerkt. Entsteht wieder ein Roman im Gesäuse? Man darf gespannt sein.