Freunde der Volksmusik fanden sich am 14. Juli endlich wieder (Corona-Pause), beim „Gasthaus zur Post“ in Gröbming zu einem gemütlichen unterhaltsamen Musikabend ein.



Viele Musik-Akteure kamen mit ihren Instrumenten und brachten Volkslieder und Volksmusik vom Feinsten zu Gehör. Da es der Wettergott gut meinte, ging diese Veranstaltung auf der Terrasse des Gasthauses „Zur Post“ über die Bühne. Wirt Thomas Bartl freute sich, dass so viele Zuhörer kamen, die er natürlich ebenfalls aufs herzlichste willkommen hieß.

Es war bereits die 33. Ausgabe die im „Gasthaus Post“ zur Aufführung gelangte. Wie sagte doch einst der Musikwissenschaftler Franz Eibner: „Das Wirtshaus ist die Hochschule der Volksmusik."

So wurde auch bei diesem Sänger- und Musikantentreffen wieder gesungen, gespielt und auch getanzt was das Zeug hält.

Ohne Proben? Kein Problem!



Bewundernswert ist immer wieder das vortreffliche Zusammenspiel der unterschiedlichen Gruppen, da dies ja ohne vorheriges Proben bestimmt nicht leicht ist, jedoch die einzelnen Gruppen bestens in der Lage sind, einwandfreie Musikstücke darzubieten. Es ist einfach lobenswert, dass die Wirtsleute Thomas und Bianca ihr Lokal immer wieder für regelmäßige Musikantentreffs zur Verfügung stellen und interessiert sind, die Volksmusik als traditionelles Brauchtum zu erhalten.