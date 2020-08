Grill-Nachmittag der Gröbminger Pensionisten

Kürzlich war es wieder soweit. Zum dritten Mal lud Sepp Payr, Vorsitzender-Stellvertreter des Pensionistenvereines Gröbming/Umgebung, zu einem Grill-Nachmittag in die Wenzelhalle nach Moosheim ein.

Und viele kamen und waren von den schmackhaften Staeks begeistert. Sepp Payr selbst stand am Griller und überwachte das Grillgut, welches von den Damen des Vereines an die Besucher serviert wurde. Anschließend gab es zum Jausenkaffee köstliche Mehlspeisen, auch dafür zeichneten die Damen des Vereins verantwortlich.

Begrüßungsworte des Vorsitzenden

Vorsitzender Karl Dorrer freute sich, dass so viele der Einladung gefolgt waren und sprach in seinen Begrüßungsworten Sepp Payr für die Organisation seinen besonderen Dank aus. Leider gab es heuer keinen musikalischen Frühschoppen. Bürgermeister Fritz Zefferer war es aus zeitlichen Gründen nicht möglich, mit seiner „Steirischen“ diesen bunten Nachmittag zu untermalen.

Der nächste Halbtagesausflug steht am Mittwoch, dem 12. August, auf die Reiteralm auf dem Programm. Im Bus herrscht weiterhin Maskenpflicht.