Nach acht Wochen Bauzeit öffnete der Spar-Markt Kitzer in Aich wieder seine Pforten. Das Geschäft wurde komplett umgebaut und auf Eurospar-Größe erweitert.

Auf 1.000 Quadratmetern erwartet die Kundinnen und Kunden ein Frischeparadies mit einem großen Non-Food-Sortiment und noch mehr Auswahl an regionalen Produkten. 90 Parkplätze und Extra-Services wie Post, Lotto/Toto und Tabak runden das Angebot ab. Im Rahmen der Wiedereröffnung übergab Spar 1.500 Euro an bedürftige Familien in Aich-Assach.

Im Rahmen der Eröffnung übergab Spar 1.500 Euro an die Gemeinde für bedürftige Familien: Bürgermeister Franz Danklmaier, Bernhard Kitzer mit Frau Karin Kitzer-Puntigam und Christoph Holzer (Geschäftsführer Spar Steiermark und Südburgenland)

Foto: Spar/Krug

Acht Wochen Schließzeit



Der Spar-Markt Kitzer ist eine echte Institution in Aich: Seit 21 Jahren gibt es den Supermarkt, seit 2005 wird der Markt von Bernhard Kitzer als selbstständigem Kaufmann betrieben. „Die Kundinnen und Kunden schätzen ihren Nahversorger – jetzt war es Zeit für eine Modernisierung und Vergrößerung“, sagt Bernhard Kitzer. Gesagt, getan: In nur acht Wochen Schließzeit verwandelte sich der ehemalige Spar-Markt in einen Eurospar-Markt.

Christoph Holzer, Geschäftsführer Spar Steiermark und Südburgenland: „Unsere selbstständigen Kaufleute sind ein wichtiger Teil der Spar-Familie – jeder Umbau ist auch ein Upgrade in Sachen Komfort, Nachhaltigkeit, Frische und Breite des Angebots.“

Der Spar-Supermarkt von Bernhard Kitzer wurde in acht Wochen komplett modernisiert und auf den Eurospar-Standard vergrößert.

Foto: Spar/Krug

Größere Auswahl

Als Eurospar hat Kitzer vor allem im Non-Food-Bereich „aufgerüstet“: Es gibt jetzt eine große Auswahl an praktischen Produkten für Alltag und Haushalt zu kaufen – etwa Pfannen, Küchengeräte, Toaster, Mixer oder Haartrockner.

Herzstück des Marktes ist weiterhin die regionale Frische, die noch mehr Platz bekommen hat. Einige dieser regionalen Produzenten sind beispielsweise Brot und Backwaren der Bäckerei Lasser aus Schladming oder der Bio-Vollkornbäckerei Gerharter aus Ramsau. Weiters gibt es ebenso Wurst- und Selchspezialitäten der Fleischerei Tasch aus Stein an der Enns oder den Ennstaler Steirerkas.

Der gesamte Markt umfasst jetzt 1.000 Qudratmeter. 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten derzeit bei Bernhard Kitzer und seiner Marktleitungs-Stellvertreterin Katrin Steiner in Aich.

