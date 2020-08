Aktion am Dachstein: "Gletschereis statt tropisch heiß"

Die Bewegung "Climbers For Future" setzt sich 200.000 Unterschriften zur Erhaltung der alpinen Gletscher und der Bergwelt als Lebens- und Erholungsraum sowie als wertvoller Trinkwasser-Speicher zum Ziel.

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, organisieren Climbers for Future gemeinsam mit der FridaysforFuture-Bewegung und mit Unterstützung des Alpenvereins und der Naturfreunde von 3. bis 6. September einen Klimazug vom Dachsteingletscher bis zum Wiener Heldenplatz mit einer Abschlusskundgebung und "der Nacht der 1000 Zelte."

Schutz der Gletscher



In zehn Jahren könnte es den Dachstein-Gletscher nicht mehr geben. In den vergangenen 15 Jahren wurden besonders in April und Mai oft überdurchschnittliche Temperaturen und geringe Niederschläge verzeichnet. Somit wurde der schützende Schneemantel auf den Gletschern vorzeitig abgebaut. Die Klimaerwärmung setzt dem „ewigen Eis“ auf allen heimischen Gletschern rapide zu.

Gletscher als Symbol für alpines Ökosystem

Gletscher sind ein Symbol für das sensible Ökosystem unserer Alpen. Sie sind durch die klimatischen Veränderungen existentiell bedroht. Die Gletscher schmelzen mit verheerenden Folgen: Die sichere und konstante Versorgung mit Trinkwasser ist gefährdet, der Permafrost taut auf, Bergstürze, Steinschlag, Muren sind die Auswirkung. Im Großen nehmen die Wetterextreme zu: Trockenheit und Starkregen, der zu Überschwemmungen und Muren führt.

Eine Million Arten bedroht



Die Pflanzen und Tiere der Alpen sind durch den Klimawandel bedroht. Die UNO warnt: Bis 2050 könnten bei einer Beibehaltung unseres Lebensstils eine Million Arten ausgestorben sein. "Deshalb müssen klimaverändernde CO2-Emissionen und Treibhausgase so schnell wie möglich reduziert werden (bis 2030 um 50 Prozent im Vergleich zu 2010) und spätestens 2050 eine Nettonull erreichen. Nur dann ist die Wahrscheinlichkeit bei 50 Prozent, dass sich der Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius einpendeln kann, der als einigermaßen ,verwaltbar' gilt", heißt es seitens Climbers For Future.

Petition gestartet



Climbers For Future hat nun eine Petition dazu gestartet. "Wir sind Bergsteiger, Wanderer und Kletterer, Vertreter der alpinen Szene Österreichs. Wir sind eine private, unabhängige Initiative, die Menschen aufrütteln will. Wenn 200.000 Unterschriften gesammelt sind, sind wir eine starke Stimme, die von der Bundesregierung gehört werden wird."

Zeichen setzen



Stefan Gatt, der Gründer der Bewegung, zu dessen Leben Reisen um die Welt bisher fix dazu gehörten, sagt: "Als Initiator dieser Petition ist es mein Bestreben, selbst im Klimaschutz aktiv zu sein. Dabei wünsche ich mir, dass wir Bergsteiger und Kletterer aktiv ein Zeichen setzen, indem wir jedes Jahr unseren CO2-Fußabdruck um zehn Prozent reduzieren, etwa bei unseren Kletterreisen, beim Konsum und der Ernährung. Im Gegenzug den öffentlichen Verkehr bestmöglich nutzen und auf Kurzflüge einfach verzichten. Ich bin mir sicher, dass es die Summe der kleinen Beiträge sind, die Großes bewirken können."