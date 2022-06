Zu einem folgenschweren Unfall ist es Samstagnachmittag, 25. Juni, bei einem Bahnübergang bei Schladming gekommen. Dabei kollidierte eine Pkw-Lenkerin mit einem Zug. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

LIEZEN. Samstagnachmittag war eine 73-Jährige aus dem Bezirk Liezen mit ihrem Pkw auf einer Gemeindestraße von Schladming kommend in Richtung Lehen unterwegs. Gegen 17.25 Uhr näherte sie sich einem unbeschrankten, durch Lichtanlage geregelten Bahnübergang. Hier dürfte die Frau sowohl die Lichtsignale als auch den aus Richtung Schladming kommenden Regionalexpress übersehen haben.

Trotz Notbremsung kam es zur Kollision

Ohne anzuhalten fuhr die Lenkerin in die Eisenbahnkreuzung ein, der Pkw kollidierte mit dem Zug, wurde vom Triebwagen an der linken vorderen Fahrzeugseite erfasst und etwa 30 Meter weit auf den Bahndamm geschleudert. Die 73-Jährige wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch der Unfallstelle verstarb. Am Pkw entstand Totalschaden.

Die Bahnanlage war/ist durch eine Lichtanlage geregelten. Die Frau durfte das allerdings übersehen haben.

Foto: pixabay

hochgeladen von Nina Schemmerl

Der Zugführer hatte sofort eine Notbremsung eingeleitet, die Triebwagengarnitur kam nach etwa 200 Metern nach der Unfallstelle zum Stillstand. Die im Zug reisenden Fahrgäste sowie der Lokführer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Triebwagen der ÖBB und die Lichtsignalanlage der Eisenbahnkreuzung wurden erheblich beschädigt. Ein bei dem Lokführer durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Aufgrund des Unfalls war die Bahnstrecke circa eineinhalb Stunden gesperrt.

