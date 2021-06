Bad Mitterndorfer Gemüsebauer startet einzigartiges Landwirtschafts-Projekt

Solidarische Landwirtschaft: Am Seebacherhof in Bad Mitterndorf werden Land, Chancen und Risiken geteilt.

"Solawi" – so nennt sich der Begriff, der am Seebacherhof nahe dem Bad Mitterndorfer Ortszentrum gelebt wird. Die Abkürzung steht für solidarische Landwirtschaft und bedeutet, dass Rudolf Seebacher und Familie 200 Quadratmeter Fläche für den Anbau von 60 verschiedenen Gemüsearten für Interessierte zur Verfügung stellen. "Wir nehmen die Bewirtschaftung der Flächen selbst vor. Der Ernteteiler, wir sprechen nicht von Konsumenten oder Produzenten, braucht seinen Anteil nur wöchentlich bei uns abholen", berichtet Rudolf Seebacher. Es ist also nur ein Ernteanteil von 30 Euro pro Woche zu bezahlen, alles andere wird für einen erledigt.

Mitarbeit am Feld möglich

Solidarische Landwirtschaft wird vor allem in Städten betrieben, dem Seebacherhof kommt diesbezüglich ein Alleinstellungsmerkmal im Bezirk Liezen zu. Die Fläche bietet Platz für 80 Ernteteiler, wobei bereits in den ersten eineinhalb Monaten 20 Partner von der Idee überzeugt wurden. "Interessierte können sich gerne alles anschauen und auch selbst am Feld mithelfen", sagt Seebacher, der sein Angebot an alle Menschen im Bezirk Liezen richtet. Sollten sich mehr als zehn Personen aus einem Ort finden, wird dort sogar eine eigenen Station eingerichtet.

Ernteteiler können auf ihrer Fläche selbst mithelfen oder einfach wirtschaften lassen.

Höchste Umwelt-Standards



Am Seebacherhof wird nicht nur nach biologischen Standards Landwirtschaft betrieben, sondern nach Demeter-Kritieren. "Demeter ist verschärftes Bio. Wir ernten unter dem Einfluss von Mond und Gestirnen, was unser Gemüse aromatisierter uns gesünder macht", betont Seebacher. Außerdem gibt es am Seebacherhof keinen Traktor, alle Arbeiten auf den Gemüsefeldern werden entweder von Hand oder mit Unterstützung von Noriker-Pferden erledigt. "Das schont den Boden, spart Co2 und schützt die Bodenlebewesen", so der Landwirt.

Chancen werden geteilt

Als Partner werden Chancen und Risiken geteilt. Ernteteiler bekommen also bei einem guten Jahr einen höheren Anteil, wenn aber zum Beispiel Hagel das Gemüse zerstört, erhalten alles etwas weniger Ernte. Dieses Modell gilt als krisensicher. In einem Jahr, in dem das Wetter weniger Ernte zulässt, helfen die finanziellen Mittel dem Betrieb, um bestehen zu können. Im Gegenzug garantiert die Familie Seebacher immer frische, regionale und gesunde Lebensmittel zu liefern – solidarische Landwirtschaft eben.

Informationen zum Projekt

Wenn Sie mehr darüber erfahren oder Teil der Erntegemeinschaft werden wollen, können Sie sich direkt vor Ort erkundigen.

Am Seebacherhof

Bad Mitterndorf 25

8983 Bad Mitterndorf

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage (www.amseebacherhof.at), per E-Mail (willkommen@amseebacherhof.at) oder durch telefonische Auskunft (0677/610 66 303).