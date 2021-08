Bürgerinformation zu Parkgebühren im Nationalpark

Soll es für Einheimische günstige Parktarife geben?

Seit einiger Zeit gibt es Pläne für eine Parkgebühr im Nationalpark. Und zwar aufgrund Überlastung, das so genannte "wilde" Parken nahm enorm zu.

Eine Situation, die Institutionen wie den Tourismusverband Gesäuse, den Nationalpark Gesäuse und die Steiermärkischen Landesforste zu einer Kooperation zusammen bringt.

Bürgermeister informiert

Der Standpunkt dieser Organisationen ist klar, der Bürgermeister der Marktgemeinde Admont, Christian Haider, spricht nun exklusiv in der WOCHE über diese Situation: "Diese geplante Parkraumbewirtschaftung soll einerseits auf den bestehenden Parkflächen im Gesäuse (Weidendom, Haindlkar und Gstatterboden) sowie auf neu zu errichtenden Parkplätzen (Buchau und Ortsteil Johnsbach) umgesetzt werden. Dem Gemeinderat obliegt hierbei lediglich die Begutachtung, ob die Vorgaben und Erfordernisse des Flächenwidmungsplanes und des Gefahrenzonenplanes eingehalten werden. Eine Freigabe an den Projektträger, ob Bewirtschaftung ja oder nein, obliegt nicht der Entscheidungskompetenz des Gemeinderates. Vor allem auch im Hinblick darauf, dass es sich bei den Grundstücken nicht um Gemeindegrundstücke handelt", so Haider.

Dringender Handlungsbedarf

Und weiter: "Im Ortsteil Johnsbach besteht dringender Handlungsbedarf, da sich teilweise bestehende Parkflächen in einer ausgewiesenen Gefahrenzone befinden. Der Projektträger wurde ersucht, die Mitglieder des Gemeinderates und die Bevölkerung über die geplanten Vorhaben zu informieren. Die Information des Gemeinderates ist teilweise erfolgt. Eine Information der Bevölkerung wird im Rahmen von Bürgerversammlungen in den Ortsteilen erfolgen, zu welchen die Gemeinde als Gastgeber einladen wird. Für die Bevölkerung wird auch an einer Jahreskarte gearbeitet", berichtet Bürgermeister Haider.

Von Seiten des Nationalparkes heißt es: "Unser aktuellster Stand ist, dass die Flächenwidmung wieder einmal auf die nächste Gemeinderatssitzung vertagt wurde und die Information für die Gemeindebürger von der Gemeinde organisiert wird. So Corona will, wird es diese Veranstaltung auch irgendwann geben."