Der Eisschwimmer und Weltrekordhalter Josef Köberl ist der erste Weltmeister bei der ersten Weltmeisterschaft im "Winter-Swim-Biathlon" in Tschechien. Bei diesem Bewerb wird erst gelaufen, dann durch eiskaltes Wasser geschwommen und anschließend auf Zielscheiben geschossen. Köberl kam vor den über fünfzig Teilnehmern mit 8 Sekunden Vorsprung ins Ziel und zeigt sich von der Veranstaltung begeistert: "Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Österreich, zum Beispiel im Salzkammergut, stattfindet", so der Grundlseer.