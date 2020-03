Europäisches Projekt an der Volksschule Gröbming

"Offering our pupils a digital, health-related educational path", nennt sich das Projekt der Volksschule Gröbming, das über Erasmus+ Schulbildung gefördert wird. Partnerschulen aus Griechenland und Italien arbeiten an dem Projekt mit.



Eine Delegation der Partnerschule aus Griechenland besuchte für eine Woche die Volksschule Gröbming. Der Direktor der 7th Primary School of Pyrgos kam mit Lehrerinnen aus seinem Team nach Gröbming, um sich vor Ort ein Bild über die Projektarbeit zu machen und um Erfahrungen auszutauschen. Vom Konstruieren und Programmieren von Handprothesen mit der dritten Klasse, einem Lehrausgang ins Rehabilitationszentrum bis zum kreativen Arbeiten und Programmieren von Einplatinencomputern (Calliope) wurde das Programm von den Gästen intensiv verfolgt und mitgestaltet.