Die 92. Generalversammlung der Landgenossenschaft Ennstal fand vor kurzem in Aigen im Ennstal statt.

AIGEN IM ENNSTAL. Der Landgenossenschaft Ennstal ist es gelungen im herausfordernden Jahr 2021 ein herausragendes Ergebnis zu erzielen. Im Bericht des Vorstandes konnte Vorstandsvorsitzender Markus Gerharter von einem Rekordergebnis berichten, dämpfte aber zugleich die Erwartungen für das laufende Jahr.

Zahlreiche Ehrengäste

Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Radlingmaier eröffnete die Generalversammlung und begrüßte die erschienenen Delegierten zur diesjährigen Generalversammlung in der Puttererseehalle in Aigen. Besonders willkommen hieß er Verbandsdirektor Peter Weissl, Bezirkshauptmann Christian Sulzbacher, Bgm. Roland Raninger sowie Vertreter der Kammer für Land- und Forstwirtschaft, der benachbarten Molkereien und Betriebsräte.

Der Rückblick auf das abgelaufene Jahr ist ein sehr positiver. Im Gesamtunternehmen der Landgenossenschaft Ennstal konnte ein konsolidierter Umsatz von 412,3 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Dieser Wert liegt um 25,3 Mio. € über dem Vorjahr. Noch nie zuvor konnte ein höherer Umsatz erzielt werden.

Weitere Investitionen

Das Eigenkapital liegt bei stolzen 64,7 % der Bilanzsumme. Im letzten Jahr wurden 20,8 Mio. € investiert, zusätzlich wurden für 2022 weitere 23,0 Mio. € für Investitionen im Unternehmen beschlossen. Die Landgenossenschaft Ennstal beschäftigte 2021 durchschnittlich 1.530 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Diesen gilt für den außergewöhnlichen Einsatz und das tolle Engagement großer Dank.

Positive Ennstalmilch

Ennstal Milch – Deine Zukunft voraus (+Video)

Der Ennstalmilch wird das Jahr 2021 wohl noch lange in positiver, ja sehr erfreulicher Erinnerung bleiben. Dank der eingeleiteten innerbetrieblichen Maßnahmen in allen Bereichen konnte das Ergebnis gegenüber den Vorjahren nicht nur deutlich verbessert werden, sondern ist auch eines der besten in der Geschichte der Molkerei. Sehr erfreulich ist auch, dass durch mehrere unabhängige Milchpreisvergleiche bestätigt, der Milchpreis der Ennstal Milch KG erneut an der Spitze in Österreich lag.

Erfolg auch für Landena

Die Landena - Gruppe kann auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 wieder auf eine wirklich außergewöhnliche Ergebnisentwicklung zurückblicken und konnte das im Jahr 2020 erzielte beste Ergebnis in ihrer Geschichte noch einmal toppen. In der Landena – Gruppe wurde ein neuer Umsatzrekord von 155,8 Mio.€ erzielt, der hauptsächlich der überdurchschnittlichen Entwicklung der Tierfreund geschuldet ist. Der an die Lieferanten ausbezahlte Rinderpreis hält den gewohnten Abstand über dem nationalen Börsenpreis.

Die Landmarkt KG konnte erstmalig die 150 Mio €- Umsatzgrenze überschreiten. Viele Bauvorhaben und Erneuerungen konnten 2021 umgesetzt werden. Die Investitionen beim Plantscorner, im Eurogast Liezen und Supermarkt Admont sowie die Neugestaltung von Lagerhaus und Technikcenter Admont werden von den Kunden gut angenommen. Aktuell wird mit Hochdruck an den Planungen und der Umsetzung des Projektes Technik Aigen gearbeitet. Zudem steht der Umbau des Supermarktes Öblarn auf der Agenda.

Das könnte dich auch interessieren:

Ferienprogramm für Kinder von Mitarbeitern der Landgenossenschaft Ennstal