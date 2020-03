Großes Interesse zum Thema "E-Mobilität"

Über eine kräftige Interessensentwicklung im Bereich der E-Mobilität freut sich das E-Werk Gröbming. Was nämlich in einem Büro des E-Werkes ganz klein begonnen hat, wird immer größer. Der jüngst abgehaltene „E-Auto Stammtisch“ im Gasthof „Häuserl im Wald“ am Mitterberg war so gut besucht, dass sogar noch zusätzliche Sitzmöglichkeiten aufgestellt werden mussten. Aus dem ganzen Bezirk kamen Interessierte, um sich zu informieren oder ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen. Der Vortrag des E-Werkes Gröbming über die Entwicklung der E-Mobilität, welcher, ohne zu polarisieren, sehr sachlich Vorurteile widerlegen und erklären konnte, stieß dabei ebenso auf großes Interesse wie die Beratung zum Thema Photovoltaik und Energiespeichersysteme. Es entwickelten sich immer wieder spontan interessante Dialoge. Besonders spannend war die Erzählung eines Teilnehmers, der sein Auto mittlerweile fast zur Gänze über seine hauseigene Photovoltaikanlage auflädt. Der Termin für den nächsten „Tag der lautlosen Freiheit“ in Gröbming wurde ebenso bekanntgegeben. Am 4. September trifft sich die E-Auto-Szene zum Testen bereits zum +6. Mal in Gröbming.