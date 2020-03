Berufsbildende Schulen Weyer: g'scheit und fit!

16 Schülerinnen und Schüler der BBS Weyer sind staatlich anerkannte Fitness Instruktorinnen und Instruktoren. Nach fast zweijähriger Ausbildung meisterten die Schüler/innen Ende Februar ihre Abschlussprüfungen bravourös! Die sportlichen Schüler/innen hatten an diesem Tag drei theoretische und zwei praktische Prüfungen zu absolvieren. 6 ausgezeichnete und 5 gute Erfolge beweisen einmal mehr, dass die Schüler/innen der BBS Weyer g‘scheit und fit sind. Die seit Jahren bewährte Zusammenarbeit mit der Bundessportakademie Linz ermöglicht den Schüler/innen diese staatlich anerkannte Zusatzqualifikation, die sie berechtigt, in allen Fitnesseinrichtungen zu arbeiten oder eigenständig Kurse anzubieten. Alles in allem: BBS Weyer ist FIT FÜR DIE ZUKUNFT!

