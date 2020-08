Gut 20 Minuten dauert die Wanderung vom Parkplatz am Buchauer Sattel zwischen Admont und St. Gallen auf die Lahnalm. Die im Blockbau errichtete Almhütte der Familie Inge und Alfred Seidl vom Schermerhof in Hall bei Admont ist für Jung und Alt leicht erreichbar und gewährt eine besondere Aussicht auf den mächtigen Großen Buchstein und die Gesäuseberge.

Auf der Alm schmeckt das Essen immer doppelt so gut. Besonders das sonntägliche Almfrühstück auf der Lahn-Alm mit einer großen Auswahl an selbstgemachten Käsesorten, Frischkäse, Steirerkäse, eingelegten Topfenkugerl, Speck, Geselchtem, Hauswürstl, Aufstrichen, Bauernbutter und selbstgebackenem Brot ist eine Gaumenfreude. Man spürt die achtsame, ehrliche Erzeugung der Bio – Hofprodukte und den hervorragenden Geschmack bei jedem Bissen im besten Einklang mit der Natur.

Es ist ratsam, sich beim Frühstücken Zeit zu nehmen und noch genügend Platz zu lassen für die süßen Mehlspeisen, ob Zimtschnecken, frische Bauernkrapfen oder Milchbrot, vielleicht mit Kaffee, Hollersaft, Most oder gar einem selbstgebrannten Schnapserl.

Zum Glück sorgt die fleißige Seidlfamilie mit frischem Nachschub nicht nur bestens für das Wohl der Almbesucher, sie bietet die bäuerlichen Produkte auch in der Direktvermarktung im Abhofverkauf und auf saisonellen Märkten in der Gesäuseregion an.