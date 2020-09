Hätte das Universum einen Mittelpunkt, wäre es der Bezirk Liezen!

Echtes Heimweh kennen nur Ennstaler

In unserem WOCHE Bezirksduell muss ich gleich zu Beginn die Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit kundtun. Das Gefühl „Heimweh“ kann nur ein Mensch aus dem Bezirk Liezen erleben. Denn Hand aufs Herz, wie kann ein Wiener, Kärntner, Burgenländer oder sogar ein Murtaler stolz auf seine Heimat sein, wenn er doch keine Ahnung hat, wie eng man mit seinen Seen, Bergen, Skigebieten, der rassigen Luft und, ja, auch den Menschen im Bezirk verbunden sein kann. All das gibt es nur im größten Bezirk Österreichs. Den Satz mit „größer als das Land Vorarlberg“ hören wir Ennstaler übrigens schon wenige Sekunden nach unserer Geburt noch im Kreißsaal. Apropos Kreißsaal – dass wir zu unseren Krankenhäusern eine besondere Beziehung haben, ist ja genauso hinlänglich bekannt wie unser Verhältnis zum Straßenbau. Aber was sind schon jahrelange Streitereien, wenn man im Gegenzug in einer der herrlichsten Landschaften der Steiermark, Österreichs, Mitteleuropas, ach was sage ich, der ganzen Welt, leben und wirken darf.

„Jo bist du deppad, der haut sie oba owi“, ist nicht nur ein alltäglicher Spruch in Ennstaler Gasthäusern zum Thema „Biertrinken“, sondern auch der meist gesprochene Sager von unserem Hansi Knauss. Der Schladminger ist ja der lebendige Sport-TV-Ski-Hopsi und nur einer von vielen Promis und Künstlern, die im Bezirk, also auch im Ausserland, leben. Das Ausseerland ist ja sowieso eine eigene außergewöhnliche Welt. Das erfahren und erleben auch immer wieder Ein- und Zweiheimische sowie auch die Gäste in der Region. Übrigens sind dort auch noch die meisten Bartträger zu finden, denn echte Ennstaler sind bartlos. Einzig um einen Song-Contest zu gewinnen, lassen sich auch einige „Frauen“ einen Bart wachsen.