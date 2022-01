Vor kurzem wurde die 74. Jahreshauptversammlung vom Alpenverein Gröbming in der Kulturhalle unter strengen Covid-Vorgaben abgehalten.

GRÖBMING. In den letzten zwei Jahren konnten trotz mehrfacher Lockdownwellen zahlreiche Aktivitäten des Alpenvereines Gröbming coronafrei durchgeführt werden. Dabei wurden rund 70 km Wanderwege kontrolliert und erhalten sowie unzählige Tage ehrenamtlich am Vereinsheim gearbeitet.

Neue Ausstattung Bereits im Jahr 2020 wurde der neue Boulderraum mit „Moonboard“ inkl. LED-System fertiggestellt.

Bereits im Jahr 2020 wurde der neue Boulderraum mit „Moonboard“ inkl. LED-System fertiggestellt und 2021 im Sitzungsraum ein neuer Boden verlegt, und dieser mit neuer Sitzbank, Bestuhlung, Tische, Kästen und Garderobe ausgestattet. Somit konnte die Sanierung des Vereinsgebäudes nach dreijähriger Bautätigkeit endlich abgeschlossen werden.

Neue Sicherungen

Zusätzlich wurden sämtliche „Abseil-Karabiner“ in der Sporthalle und auf dem Stoderzinken ausgetauscht, in wochenlanger Arbeit die Seilversicherungen über den Freienstein zeitgemäß erneuert, im Boulderraum und in der Sporthalle alle Griffe abgeschraubt, gereinigt, und alle Routen neu gesetzt.

"Halten wir trotz allem zusammen"

Die vorgegebene 2G-Regel im Verein, der Lockdown für Ungeimpfte seit November und auch die Ankündigung der Impfpflicht spaltet die Gesellschaft, und die neue Mutation „Omikron“ ist nicht aufzuhalten. Vereinsveranstaltungen werden dadurch zur großen Herausforderung und müssen mitunter leider auch storniert werden. „Halten wir trotz allem zusammen – auch das geht vorüber“, heisst es vom Alpenverein Gröbming.

Neuwahlen

Nach seinem Bericht und der Wiederwahl des Vorstandes für die Nächsten drei Jahre bedankte sich der 1. Vorsitzende Manfred Lindtner ganz besonders bei seinem ehrenamtlichen AV-Team, und rückblickend auch bei allen ehemaligen Funktionären und Mitarbeitern – „denn nur durch euren großartigen Einsatz können wir auf eine 75jährige Erfolgsgeschichte des Gröbminger Alpenvereins zurückblicken. Herzlichen Dank allen Mitgliedern für eure Treue, allen Spendern für die dringend benötigte finanzielle Unterstützung, allen Firmen für die gute Zusammenarbeit, und für die ehrenamtliche Mitarbeit zahlreicher Helfer", so Manfred Lindtner.



