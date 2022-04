Die interaktive Ausstellung zum Erforschen des weltweiten Klimas, die im Auftrag des Landes Steiermark erstellt wurde, ist auf Tour und macht gerade in der Mittelschule Bad Mitterndorf Halt.

BAD MITTERNDORF. Die Kinder lernen durch spannende Installationen was Wetter und Klima sind, warum es wärmer wird, wie Tiere und Pflanzen mit extremer Hitze oder Kälte umgehen und wie unser eigenes Verhalten zum Klimawandel beiträgt. Friedrich Hofer, Geschäftsführer vom Klimabündnis Steiermark, und Landtagsabgeordnete Cornelia Schweiner präsentierten bei der Ausstellungseröffnung auch eine Neuigkeit: die Klimakiste. Diese ist bis oben mit Büchern, Spielen und Filmen zum Thema gefüllt, sie steht nun für ein paar Wochen der Volks- und Mittelschule zur Verfügung.

Wichtige Aktion für Kinder



Bürgermeister Klaus Neuper bedankte sich bei Gemeinderat Alfred Schnepfleitner, der sich den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit angenommen hat und dafür gesorgt hat, dass die Ausstellung in Bad Mitterndorf Station macht. „Solche Aktionen sind wichtig für den Meinungsbildungsprozess bei Kindern und Jugendlichen.“

Besichtigungstermin



Die Direktorin der Volksschulen Bad Mitterndorf und Tauplitz, Renate Schruff, und der Direktor der Mittelschule, Oswald Grick, freuen sich, dass die Wanderausstellung vor Ort ist. Mit Gesangs- und Tanzeinlagen brachten die Schüler:innen Schwung in die Eröffnungsfeier. Bis zum 22. April bleibt die Ausstellung in Bad Mitterndorf. Am 19. und 21. April, von 14 bis 18 Uhr, ist das „Klimaversum“ öffentlich zugänglich.



