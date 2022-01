Dass die Höhenloipen auf der Tauplitzalm nicht nur für Gäste und Einheimische attraktiv sind, ist längst kein Geheimnis mehr. Seit vielen Jahren werden die selektiven und anspruchsvollen Loipen von zahlreichen Nationalteams als Vorbereitung für Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele genützt.

TAUPLITZ. Derzeit bereiten sich die Nationalteams aus Österreich und Deutschland für die Olympischen Winterspiele, die am 4. Februar in Peking beginnen, auf den Salzkammergutloipen darauf vor.

"Die Athleten und deren Betreuer zeigen sich von den optimalen und hervorragenden Bedingungen begeistert. Ebenso sind die Organisation in der Hotelerie und Gastronomie sowie die Trainingsmöglichkeiten in Fitnessräumen und Kraftkammern – in Bezug auf die Covid-19-Schutzmaßnamen – hervorragend angepasst und abgestimmt", informiert Kurt Sölkner, Tourismusreferent und Loipenkoordinator in Bad Mitterndorf/Tauplitz.

Die Wettkampfstrecken rund um Peking liegen auf etwa 1.700 Metern Höhe, daher absolvieren die Spitzensportler das Trainingslager auf der Tauplitzalm.

Das könnte dich auch interessieren:

Am Kulmgelände herrscht den ganzen Winter Hochbetrieb

Neue Flutlichtstrecke und alle 16 Loipen bereits in Betrieb