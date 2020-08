Reiteralm verlängert Öffnungszeit für alle Bike-Trails

Die Reiteralm-Bergbahnen stellen ab sofort Zusatzangebote zur Verfügung.

Das neue "Afterwork Ride" wird an allen Freitagen im August angeboten. Einzigartig in ganz Österreich sind jeweils am 14., 21. und 28. August alle Bike-Trails bis 19 Uhr befahrbar. Natürlich ist die Seilbahn Preunegg-Jet somit auch bis 19 Uhr in Betrieb.

Die Bike School Pekoll bietet um 17 Uhr Technik-Training bei den Reiteralm Junior Trails an und zu einem gemütlichen Afterwork-Chill inklusive Essen und Trinken lädt die "Schnepfn Alm/Almwelt Austria" ein.