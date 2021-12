Im Rahmen der Diplomarbeit von Simone Prüggler und Nicola Hillbrand wurde in Kooperation mit dem Kräuterbauernhof Percht ein Kräuterpodcast erstellt.

Über dieses Medium wird einerseits der höchstgelegene Kräuterbauernhof Österreichs vorgestellt und andererseits über die Wirkung und Anwendung von Heilpflanzen gesprochen. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Themen Erkältung, Schlafstörungen, Magen-Darm-Beschwerden und psychische Gesundheit.

Andrea Percht stellt in diesem Podcast heimische Kräuter und Heilpflanzen vor, die bei den oben genannten Themen zu empfehlen sind. Daraus entstanden ist ein informativer Beitrag, der für vielerlei Probleme interessante Möglichkeiten zur Behandlung bietet.

Die Schülerinnen erlebten diese Zusammenarbeit als wesentliche Bereicherung in ihrem Ausbildungsschwerpunkt "Gesundheitsmanagement", der sich in der HLWplus Bad Aussee über alle fünf Jahrgänge erstreckt. Hier ist der Kräuterpodcast zu finden.

Das könnte dich auch interessieren:

Ein Kräuterbauernhof mit ausgezeichneter Qualität

Wirtschaftliche Überlegungen für den Alpengarten in Bad Aussee