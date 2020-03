Von 27. bis 29. März findet das zweite „Sound Everest Winterfestival“ am Hauser Kaibling statt.

Auch dieses Jahr können sich die Acts sehen lassen. Mit den Headlinern Seiler & Speer, Josh., Matakustix, Pendl, den internationalen Party-DJ’s "2:tages:bart" und Rudy MC sowie den grandiosen „Woodstock der Blasmusik“-Acts Wüdara Musi, Brodjaga Musi, Schoffeichtkoglposcha, Schnopsidee und D‘Hoamatlandla.

Drei Tage Party

Das Epizentrum des Festivalgeschehens ist die "HausAir Mainstage" direkt am Fuße des Hauser Kaiblings, dem höchsten Berg der Schladminger Vier-Berge-Skischaukel. Von hier aus breitet sich die Party Richtung Gipfel aus. Der Startschuss fällt am Freitagabend mit der Welcome-Party in der AlmArenA. Und dann wird der Berg beben und zwar gleich auf mehreren Bühnen.

Das Programm im Detail

HausAir Mainstage

Auf der HausAir Main Stage, der Hauptbühne am Fuße des Hauser Kaiblings, wird am Samstag mit den Headlinern Seiler & Speer sowie Josh., Matakustix und Pendl gerockt.

Woodstock Winteralm

Ganz in Woodstock der Blasmusik-Manier stehen am Samstag die Wüdara Musi, Brodjaga Musi und Schnopsidee auf der Woodstock-Winteralm an der Bergstation Quattralpina für ehrliche und traditionelle Blas- und Volksmusik.

SWATCH Hütten-Eskalation

Bereits legendär vom Snow Break Europe gibt’s am Samstag an der Bergstation der Achter-Gondelbahn mit den eskalationserprobten Entertainern und DJ‘s "2:tages:bart" bei der SWATCH Hütten-Eskalation reichlich Grund zu feiern.



Ö3 Aftershow-Party

Am Samstag geht es nach der letzten Main-Stage-Band bei der Aftershow-Party in der AlmArenA im Tal nochmals so richtig glamourös ab. Für den richtigen Sound sorgt DJ Rudy MC.

Winter-Frühschoppen

Hüttengaudi, Schnee und Blasmusik. Passt das zusammen? Von Haus aus. Die Wüdara Musi, Schoffeichtkoglposcha und die D‘Hoamatlandla runden das Gesamt-Wochenende am Sonntag an der Bergstation Quattralpina fidel und gemütlich ab.

Tickets & Packages

Zum Beispiel das Ski-Package ab 249 Euro mit zwei Übernachtungen mit Frühstück, einem Zwei-Tages-Skipass und gratis Shuttle-Bus zum Event-Gelände. Den Festivalpass für alle Events gibt es um 49,90 Euro beim Infopoint an der Hauser Kaibling Talstation sowie online unter: www.soundeverest.at oder www.hauser-kaibling.at