Mit einem Gemeinschaftsprojekt unterstützen die Mitglieder des Soroptimistenclubs Steirisches Ennstal-Gröbming die Damen vom Club Edinet in der Republik Moldau.

GRÖBMING. Im November berichteten die moldawischen Soroptimistinnen ihrem Partnerclub in der Steiermark über die prekären Zustände bei der Versorgung von an Covid-19-Erkrankten in ihrem Land. Es gäbe nicht genug Covid-Betten und zu wenige Sauerstoffgeräte für die aufgenommenen Schwerkranken.

Lebenswichtige Spende



Viele Soroptimstinnen hatten selbst schon Eltern, Verwandte, Freunde verloren. Daher mussten die Ennstaler Clubdamen nicht lange überlegen – die finanziellen Mittel für ein Sauerstoff-Therapiegerät wurden nach Moldawien überweisen. Die Damen vom Soroptimist Club Edinet konnten den Leitern des Stadtspitals das dringend benötigte Gerät bereits übergeben.



