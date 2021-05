Star Movie Liezen sperrt am 18. Juni wieder auf

Mit vielen neuen Kinohits, Sicherheit und höchstem Komfort werden alle Filmfans ab Freitag, 18. Juni, endlich wieder erstklassig unterhalten.

Star-Movie-Geschäftsführer Hans-Peter Obermayr: „Viele unserer Gäste – und wir selbst – sind seit über einem halben Jahr unfreiwillig auf Kinoentzug. Großes Kino bei Star Movie ist Erlebnis mit Riesenleinwänden und weltbestem Sound. Deshalb freuen wir uns sehr, dass nun endlich wieder viele neue Kinostarts für Leben in unseren Häusern sorgen und wir das machen dürfen, was wir am besten können: First Class Kino!“