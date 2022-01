Umgestürzte Bäume, blockierte Straßen und auch Stromausfälle. Das Sturmtief „Nadia“ hat für zahlreiche Einsätze im Bezirk Liezen gesorgt.

Während es am vergangenen Sonntag Vormittag auf den Skibergen im Raum Schladming und Haus im Ennstal wettertechnisch relativ ruhig zu ging wurden im mittleren Ennstal und im Paltental zahlreiche Feuerwehren zu Einsätzen gerufen. Orkanböen bis zu 135 Kmh wurden zum Beispiel in Irdning/Gumpenstein gemessen.

Schwierige Einsatzbedingungen bei Baumbergung.

Foto: FF-Bärndorf

Stromausfall im LKH Rottenmann

Der Sturm hat am Sonntag bei vielen Feuerwehren für Hochbetrieb gesorgt. Wie die Landesleitzentrale Steiermark mitteilte, waren mehr als 200 Einsätze registriert worden. Bereits in der Nacht auf Sonntag entstanden kleiner Schäden in der Region. Hauptsächlich handelte es dabei umgestürzte oder geknickte Bäume, die Verkehrswege verlegten. Es gab aber auch Meldungen von auf Häuser bzw. Stromleitungen gestürzte Bäume und abgedeckte Dächer. Kurzzeitig ohne Strom waren auch einige Teile in Irdning, Aigen im Ennstal. Auch das LKH Rottenmann war kurz davon betroffen.

Baum auf Straße

Auf den Sonnberg bei Rottenmann wurde die FF Bärndorf Rottenmann zu einem Einsatz gerufen. Mit vier Mann rückten sie in Richtung Inneren Sonnberg an um einen umgestürzten Baum zu entfernen. In der Zwischenzeit stürzte ein weiterer Baum auf eine Telefonleitung.

Einsatzserie

Zu einer regelrechten Einsatzserie kam es für die FF-Rottenmann nämlich zu fünf Einsätze in weniger als 24 Stunden. Am Samstag, 29. Jänner um 9.41 Uhr wurde die Feuerwehr Rottenmann zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW alarmiert. Dabei stellte sich heraus, dass eine verletzte Person bereits vom Roten Kreuz aus dem Fahrzeug gerettet werden konnte. Die Aufgaben der Feuerwehr bestand darin, die Unfallstelle abzusichern, einen Brandschutz zu errichten, die Fahrbahn zu reinigen und dem Abschleppdienst beim Verladen der verunfallten Fahrzeuge zu unterstützen.

Ölspur

Drei Stunden später wurde die Feuerwehr wegen einer Ölspur auf der Landesstraße Richtung Oppenberg verständigt. Nach der Lageerkundung des Kommandos wurde die Straßenmeisterei verständigt und die Straße gereinigt.

Technischer Einsatz

Um 14.43 Uhr heulten erneut die Sirenen und sie wurden zu einem technischen Einsatz in Büschendorf gerufen. Ein PKW war übers Bankett geraten und drohte abzustürzen. Mittels Greifzug und Seilwinde konnte das Fahrzeug gesichert und ohne Schäden zurück auf die Straße gezogen werden.

Brandmeldealarm

Kurze Zeit später ertönten erneut die Sirenen und wir wurden um 18.29 Uhr zu einem Brandmeldeanlagenalarm in der Caritas Schule alarmiert. Bei der Lageerkundung durch die Einsatzleitung konnte festgestellt werden, das durch übermäßigen Kochdunst ein Brandmelder außerhalb der Küche ausgelöst wurde und es sich um keinen Brand handelte.

Wasserdiensteinsatz

Nach einer kurzen Verschnaufpause wurde am 30.01. um 01.55 Uhr die stille Alarmierung für einen Wasserdiensteinsatz in Aigen ausgelöst. Eine Person wurde vermisst und es bestand der Verdacht, dass sich die vermisste Person in der Enns befindet. Noch während den Vorbereitungen für einen möglichen Wasserdiensteinsatz mit dem Boot Rottenmann, wurde die vermisste Person gefunden und an das Rote Kreuz übergeben.

